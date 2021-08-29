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منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي

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منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي

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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "مكان مشبوه" للشاعر محمد الكفراوي.

ويناقش الديوان الناقد الدكتور يسري عبد الله، والشاعر عاطف عبدالعزيز ، ويدير الندوة الشاعر والقاص أمل سالم.


وقد صدر ديوان "مكان مشبوه" حديثا عن دار خطوط وظلال الأردنية، وهو يعُد الديوان الثالث للشاعر محمد الكفراوي بعد ديوانيه «حلم وردي يرفع الرأس»، الصادر عن دار شرقيات، و«بعد الموتى بقليل» الصادر عن دار بدائل.


كما صدر للشاعر قصة للأطفال بعنوان «سأكون أختها» عن دار شجرة للنشر في 2017.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع إحدى أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".
وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، ٢ شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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