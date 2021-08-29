دقلو وديبي يُؤكدان على ضرورة التنسيق والتعاون بين السودان وتشاد خلال المرحلة القادمة

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية تشاد، خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلدان، مشيداً بالدور الكبير الذي تضطلع به تشاد في إحلال السلام في الإقليم.

وشدد دقلو لقائه بمكتبه بالخرطوم اليوم، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي، على أهمية العمل المشترك والتنسيق في كافة المجالات إقليمياً ودولياً بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني إلى تنشيط الآليات الثنائية بين البلدين، بما يدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، اثنى رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي، على الدعم الكبير الذي قدمه السودان لدولة تشاد خلال الأزمة التي أعقبت مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي وقال “إن السودان هو الدولة الأولى التي بادرت بدعم بلاده مما يؤكد متانة أواصر صداقة البلدين«.

وأضاف أن البلدين يحتاجان إلى التعاون خلال المرحلة الانتقالية، وتكثيف العمل لتوطيد الأمن والاستقرار بالبلدين والمنطقة، خاصة أن السودان وتشاد يتوسطان منطقة ذات تعقيدات أمنية كبيرة.