أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدّي صلاة الميت على العذل

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بجامع الملك خالد بأم الحمام

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالله بن محمد العذل - رحمه الله - وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.

وأدّى الصلاة مع سموه الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلًا الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.