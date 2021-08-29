"متحدث الصحة": تبديل اللقاحات آمن وفعّال ومنحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهًا إيجابيًا

★ ★ ★ ★ ★

نزول النسب المئوية إلى مستوى 85% يعد أمرًا مبشرًا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، منوهاً أن نزول النسب المئوية إلى مستوى 85% يعد أمراً مبشراً.

وأشار إلى أن تبديل اللقاحات آمن وفعّال، حيث تُشير بعض الدراسات إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.

وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة التحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وأنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية، مؤكداً على أنه يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا.

وأضاف أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 36016783 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا.

وأوضح د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (544004) حالات، من بينها (3346) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (952) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة الاستاذ سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (532126) حالة بإضافة (393) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8532) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، منوهاً أن هناك نسبة ممن بادروا لأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية متواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا وخلق بيئة عمل آمنة وصحية، حيث نتج عن هذه الجولات الرقابية منذ بداية عام 2021 م وحتى 22 أغسطس 2021م الوقوف على أكثر من 735000 منشأة للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذها للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وخلق بيئة عمل آمنة وصحية.

كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية التي ضبطتها الوزارة 8945 سُجلت على منشآت القطاع الخاص، وضبطت الوزارة عدد 10465 مخالفة على الأفراد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص.

وبلغ مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص بشأن الإجراءات الاحترازية 57864 إنذارًا.

كما بلغ عدد البلاغات الواردة للوزارة بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية 22223 بلاغًا. وبلغ إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية سواءً على المنشآت أو الأفراد عدد 19410 مخالفات.

وفيما يخص نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص، أضاف قائلاً: "تُشكل نسبة المحصنين من موظفي وموظفات القطاع العام 97% من إجمالي عدد الموظفين، وتشكل نسبة المحصنين من العاملين والعاملات في القطاع الخاص 96% من إجمالي عدد العاملين".

لافتاً أن ارتفاع نسبة المحصنين في القطاعين العام والخاص يشير إلى ازدياد نسبة الوعي بين الموظفين والموظفات، وارتفاع نسبة الأمان الصحي في بيئة العمل.

ودعا الجميع إلى الإسراع في المبادرة بالحصول على اللقاح، وذلك حفظًا لسلامة الجميع من هذا الوباء، مذكراً بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

وأهاب بالجميع إلى إستقاء المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من مصادرها الرسمية، حاثًا على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في جانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعلى أي مخالفة تخص نظام العمل عبر تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد على أنه لايزال العمل عن بعد مستمرًا ويعتبر نمط العمل عن بعد من الأساليب الجديدة والحديثة الذي أثبت نجاحه وفعاليته خلال فترة الجائحة، ومكنت الوزارة الجهات الحكومية من الاستفادة من هذا النمط من خلال تحديد النسبة التي تراها مناسبة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 25%.