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إزالة ورفع 33860 طن قمامة من مراكز ومدن الشرقية خلال الشهر الماضي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:16 مساءً
الإيطالي «نينو فارينا» أول من فاز باللقب 1950.. «فورمولا 1» تاريخ عريق في سباقات السيارات
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:16 مساءً
وكيل صحة الغربية يوجه بتطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:16 مساءً
سقوط عفريت الصعيد بقنا وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:16 مساءً
رئيس جامعة القاهرة: تجديد الخطاب الديني يعني تطوير طريقتنا في التفكير
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:16 مساءً
"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مرحلة سباق التتابع في مسابقة "الصديق الوفي" للكلاب العسكرية في الجزائر ضمن الألعاب العسكرية 2021
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 04:49 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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