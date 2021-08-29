أخبار عاجلة

إزالة ورفع 33860 طن قمامة من مراكز ومدن الشرقية خلال الشهر الماضي -
الإيطالي «نينو فارينا» أول من فاز باللقب 1950.. «فورمولا 1» تاريخ عريق في سباقات السيارات -
وكيل صحة الغربية يوجه بتطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي -
سقوط عفريت الصعيد بقنا وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية -
رئيس جامعة القاهرة: تجديد الخطاب الديني يعني تطوير طريقتنا في التفكير -
"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري -
"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب -
يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية -
250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن -
"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ قنا يُعلن البدء في التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بالمحافظة

Print
محافظ قنا يُعلن البدء في التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بالمحافظة محافظ قنا يُعلن البدء في التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بالمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بدء التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بمحافظة قنا، وذلك بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وكلا من محمود محمد المشرف العام على مركز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، والدكتور عماد على أحمد والدكتور سامح محمد مصطفى عضوا هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ قنا أنه تم الإستعانة بخبراء التحول الرقمي من جامعة جنوب الوادي للإسراع في عملية تطبيق المنظومة الرقمية داخل المحافظة والوحدات المحلية للمدن ومديريات الخدمات وربطها بشبكة بيانات موحدة والانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت ممكن بما يتيح للمسؤولين التعرف على البيانات اللازمة حتى يتسنى لهم وضع الخطط التنموية المناسبة التي تخدم وتوفر الإحتياجات الفعلية للمواطنين.

اجتماع ميكنة الخدمات بقنا
اجتماع ميكنة الخدمات بقنا

وأضاف «الداودي» بأنه وجه المسؤولين عن تنفيذ التحول الرقمي بسرعة إعداد خطة زمنية محددة موضح بها الوضع الراهن والاحتياجات المطلوبة وخطوات التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية كما كلف المسؤولين بسرعة توفير كل البيانات اللازمة للقائمين على تصميم البرامج الرقمية.

اجتماع ميكنة الخدمات بقنا

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع التحول الرقمي ومكينة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن التابعة له والمديريات الخدمية يأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية 2030» التي تستهدف في أحد محاورها تطبيق منظومة التحول الرقمي ومكينة القطاعات الحكومية بما يسمح بتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن، لافتا إلى ان المحافظة اتخذت خطوات جادة نحو التحول الرقمى حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بالمحافظة وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من الاعمال المدنية بالمشروع حتى الآن.

اجتماع ميكنة الخدمات بقنا

من جانبه، قام الدكتور عماد على بشرح مقترح التحول الرقمى داخل المحافظة وأجرى نقاشا مع الحضور حول مقترحاتهم واستفساراتهم بشأن المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع البرامج الرقمية بالتوازي مع العمل بالإسلوب المعتاد لحين تطبيق المنظومة بشكل كامل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب بالشيوخ: صندوق تحيا مصر نقطة تحول كبيرة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية

نائب بالشيوخ: صندوق تحيا مصر نقطة تحول كبيرة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية

رئيس بعثة «الهجرة الدولية»: مصر تقود المنطقة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

رئيس بعثة «الهجرة الدولية»: مصر تقود المنطقة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر

"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر

هما دول أبطال مصر????.. لحظة وصول البعثة البارلمبية بعد تحقيق 7 ميداليات أوليمبية

هما دول أبطال مصر????.. لحظة وصول البعثة البارلمبية بعد تحقيق 7 ميداليات أوليمبية