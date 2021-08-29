محافظ قنا يُعلن البدء في التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بالمحافظة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بدء التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بمحافظة قنا، وذلك بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وكلا من محمود محمد المشرف العام على مركز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، والدكتور عماد على أحمد والدكتور سامح محمد مصطفى عضوا هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ قنا أنه تم الإستعانة بخبراء التحول الرقمي من جامعة جنوب الوادي للإسراع في عملية تطبيق المنظومة الرقمية داخل المحافظة والوحدات المحلية للمدن ومديريات الخدمات وربطها بشبكة بيانات موحدة والانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت ممكن بما يتيح للمسؤولين التعرف على البيانات اللازمة حتى يتسنى لهم وضع الخطط التنموية المناسبة التي تخدم وتوفر الإحتياجات الفعلية للمواطنين.

اجتماع ميكنة الخدمات بقنا

اجتماع ميكنة الخدمات بقنا

وأضاف «الداودي» بأنه وجه المسؤولين عن تنفيذ التحول الرقمي بسرعة إعداد خطة زمنية محددة موضح بها الوضع الراهن والاحتياجات المطلوبة وخطوات التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية كما كلف المسؤولين بسرعة توفير كل البيانات اللازمة للقائمين على تصميم البرامج الرقمية.

اجتماع ميكنة الخدمات بقنا

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع التحول الرقمي ومكينة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن التابعة له والمديريات الخدمية يأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» التي تستهدف في أحد محاورها تطبيق منظومة التحول الرقمي ومكينة القطاعات الحكومية بما يسمح بتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن، لافتا إلى ان المحافظة اتخذت خطوات جادة نحو التحول الرقمى حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بالمحافظة وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من الاعمال المدنية بالمشروع حتى الآن.

اجتماع ميكنة الخدمات بقنا

من جانبه، قام الدكتور عماد على بشرح مقترح التحول الرقمى داخل المحافظة وأجرى نقاشا مع الحضور حول مقترحاتهم واستفساراتهم بشأن المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع البرامج الرقمية بالتوازي مع العمل بالإسلوب المعتاد لحين تطبيق المنظومة بشكل كامل.