محافظ الشرقية يتفقد إحدي الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بالعاشر من رمضان

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والمهندس أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأشرف الدوكار رئيس إتحاد عمال العاشر من رمضان، وسامي نصر الله عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ ،ووفد من جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

أكد محافظ الشرقية أن زيارته للشركة تأتى للإطلاع على خطة التطوير لإنشاء مصنع ثالث لإنتاج المستحضرات الحيوية ،وفى إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين ،وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد، وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات، ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

إستمع المحافظ ومرافقوه إلى عرض توضيحي من الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن نشأة الشركة واستثماراتها في السوق المصري، مشيراً إلى أنه تم إنشاء الشركة عام 1980 م، كشركة مساهمة مصرية تعمل وفق قانون الإستثمار، وتهدف لتوفير دواء عالمي الجودة بسعر يناسب المواطن المصري، وتضم مصنعين على مساحة 120 ألف م2، مشيرا إلى أنه جاري حالياً إنشاء توسعات جديدة للشركة لإنشاء مصنع ثالث للإرتقاء بمنظومة صناعة الدواء في مصر وتحسين مستوى الإقتصاد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة تعد أول من قامت بتطبيق إسلوب البيع المباشر للدواء في مصر، وطورته باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الإتصالات، وهي الأولى في تصدير الدواء حيث تقوم بتصدير نحو مايزيد عن 23 % من إجمالي الصادرات المصرية، وبلغت قيمة الصادرات 40 مليون دولار لعام 2020، كما قامت بإنتاج البروتوكولات العلاجية لمواجهة فيروس كورونا .

كما تعد الشركة أول شركة في مصر والشرق الأوسط تعتمدها منظمة الصحة العالمية WHO عام 2014 كمورد لأحد المضادات الحيوية العقيمة، وذلك بعد إجتيازها عن جدارة التفتيشات الصارمة للمنظمة، كما حصلت الشركة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 وشهادة توافق الشركة مع الإشتراطات البيئية ISO 14001، والشهادة الدولية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001، كما حصلت الشركة على شهادة التصنيع الجيد GMP من وزارة الصحة الرومانية وأيضا شهادة PICs من وزارة الصحة الماليزية.

قدم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب الشكر لمحافظ الشرقية، وممثلي جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لزيارتهم التفقدية لمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعد أكبر القلاع الصناعية داخل جمهورية مصر العربية.

أهدى رئيس مجلس إدارة الشركة، محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتشجيعهم على إقامة مشروعات تساعد في دعم الصناعة المصرية ،وتحسين مستوى الإقتصاد المصري.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل زياراته التفقدية للشركات والمصانع المقامة على أرض المحافظة، لدعم الصناعة وتشجيعاً للمستثمرين، لافتاً إلى أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد