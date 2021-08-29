هل يتعارض مصل الأنفلونزا الموسمية مع تطعيم كورونا؟.. طبيب يُجيب

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كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، حقيقة تعارض لقاح فيروس كورونا المستجد، مع مصل الأنفلونزا الموسمية.

وقال «الحداد» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن مصل الأنفلونزا الموسمية يتم طرحه في نهاية شهر سبتمبر وأول شهر أكتوبر، موضحًا أنه إذا أراد أحد تلقي اللقاحين، فعليه تلقي لقاح كورونا أولًا على أن يمر 15 يومًا على تلقيه، ثم تلقي لقاح الأنفلوانزا، لافتًا إلى مدى مأمونية وأهميته لقاح الأنفلونزا لكل الفئات الأكبر من ستة أشهر.

وعن ما إذا كان هناك حاجة لتلقي جرعة ثالثة للقاح فيروس كورونا فقال: «الدولة تسعى لتطعيم المجتمع أولًا، ويمكن أن يتم معاملة لقاح الكورونا على غرار لقاح الأنفلونزا الموسمية من خلال إعطاء جرعات تنشيطية، ولكن بعد الانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين».