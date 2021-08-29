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نظم مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بديوان عام محافظة الشرقية، ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات»، عن المخاطر التي تهدد أمن المعلومات وتأثيره على الأمن القومى وحماية خصوصية المواطنين وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، حاضر فيها الدكتور وليد حجاج باحث في شؤون أمن المعلومات، والعميد أحمد شوقى المدير التنفيذى لإدارة التنمية المحلية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أمن المعلومات والبيانات لم يعد رفاهية بل قضية أمن قومي، مشيرًا لأهمية أمن المعلومات والمخاطر المتعلقة به حيال تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة الشرقية، وذلك لحماية المعلومات التي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت، أو حفظها على الأجهزة الإلكترونية من كل ما يُهددها من مخاطر، ولا شك أن تَعدد تلك المخاطر وتطورها المستمر، يتطلَّب العمل الدائم على تطوير ذلك العلم، ليتمكن من مواجهة كل ما يُستَجَد من أساليب خرق الحماية، والوصول إلى المعلومات بدون وجه حق.

وفي سياق متصل، أوضح العميد أحمد رمزي، مدير مركز المعلومات بالشرقية، أن الندوة تناولت المخاطر التي تهدد أمن المعلومات وتأثيره عن الأمن القومي، وحماية خصوصية المواطنين، وأهمية حماية المعلومات والبيانات الشخصية، وخطورة تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى وعلى الأجهزة المتنوعة المختلفة.