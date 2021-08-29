«الحدث اليوم» تعلن إيقاف مي حلمي وتحويلها للتحقيق

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أصدرت قناة الحدث اليوم، بيانًا رسميًا، تعلن من خلاله إيفاف الإعلامية مي حلمي مقدمة برنامج "الحكم" وتحويلها للتحقيق، بسبب ما بدر منها اتجاه أحمد صالح ، نجم نادي الزمالك الأسبق، خلال حلقة الأمس.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

بناءاً علي ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناه بحلقة الاعلاميه مي حلمي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها اتجاه ضيف البرنامج , والتعامل معه بما يخالف الاصول والاكواد الاعلاميه وميثاق الشرف الاعلامي .

-لذلك قررنا :-

- أولاً : إحالة الاعلاميه مي حلمي للتحقيق

- ثانياً : إيقاف برنامج الحكم علي شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق

- ثالثاً : علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الان