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«الحدث اليوم» تعلن إيقاف مي حلمي وتحويلها للتحقيق

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«الحدث اليوم» تعلن إيقاف مي حلمي وتحويلها للتحقيق «الحدث اليوم» تعلن إيقاف مي حلمي وتحويلها للتحقيق

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أصدرت قناة الحدث اليوم، بيانًا رسميًا، تعلن من خلاله إيفاف الإعلامية مي حلمي مقدمة برنامج "الحكم" وتحويلها للتحقيق، بسبب ما بدر منها اتجاه أحمد صالح ، نجم نادي الأسبق، خلال حلقة الأمس.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

بناءاً علي ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناه بحلقة الاعلاميه مي حلمي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها اتجاه ضيف البرنامج , والتعامل معه بما يخالف الاصول والاكواد الاعلاميه وميثاق الشرف الاعلامي .
-لذلك قررنا :-

- أولاً : إحالة الاعلاميه مي حلمي للتحقيق
- ثانياً : إيقاف برنامج الحكم علي شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق
- ثالثاً : علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الان

المصرى اليوم

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