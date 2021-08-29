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أنهى المنتخب المصري لكرة السلة 3×3 مشاركته في بطولة كأس العالم للشباب تحت 18 سنة، والمقامة حالياً في المجر، في المركز الرابع لجدول الترتيب العام للبطولة.

وخسر المنتخب المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نظيره منتخب بيلاروسيا، في أسوأ مباريات الفريق في البطولة.

وانتهت المباراة لصالح منتخب بيلاروسيا بنتيجة 21- 9، ووضح الإرهاق الكبير على لاعبي منتخب مصر بعد خوض مباراة إستونيا في الدور ربع النهائي، صباح اليوم.

وكان منتخب مصر قد فقد فرصة اللعب على الميدالية الذهبية والمركز الأول، بعدما خسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 16- 11.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي للبطولة، عقب فوزه في مباراة الدور ربع النهائي على نظيره منتخب كازاخستان بنتيجة 16/21.

ويضم المنتخب 4 لاعبين، هم: عبدالله ناصر ومحمود وليد ومؤمن طارق خيري وأحمد ياسر ريحان.

وحقق منتخب مصر في مشاركته الأولى في البطولة الفوز في كل مباريات الدور الأول وفي ربع النهائي أمام كازاخستان، ولم يخسر إلا أمام إستونيا وبيلاروسيا.