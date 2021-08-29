أخبار عاجلة

إزالة ورفع 33860 طن قمامة من مراكز ومدن الشرقية خلال الشهر الماضي -
الإيطالي «نينو فارينا» أول من فاز باللقب 1950.. «فورمولا 1» تاريخ عريق في سباقات السيارات -
وكيل صحة الغربية يوجه بتطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي -
سقوط عفريت الصعيد بقنا وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية -
رئيس جامعة القاهرة: تجديد الخطاب الديني يعني تطوير طريقتنا في التفكير -
"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري -
"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب -
يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية -
250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن -
"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

وزيرة الثقافة تلتقى محافظ المنيا لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بالمحافظة

Print
وزيرة الثقافة تلتقى محافظ المنيا لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بالمحافظة وزيرة الثقافة تلتقى محافظ المنيا لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بالمحافظة

لاقتراحات اماكن الخروج

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، النائبة مريم عزيز الكفوري، والنائب مصطفى خلف فتح الباب وخالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا، حيث ناقشا سبل تكثيف الفعاليات الابداعية بمختلف مناطق وقرى المحافظة.

وقالت «عبدالدايم» إن محافظات الصعيد تحظى بنصيب وافر من خطط تحقيق العدالة الثقافية، مشيرة إلى الدور الهام للابداع في تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وأضافت «عبدالدايم» أنه خلال اللقاء تمت دراسة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تقديم الوان فنية وفكرية متنوعة لابناء المحافظة خاصة الشباب إلى جانب فعاليات تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتوجهت بالشكر لمحافظ المنيا على دعم الانشطة الابداعية بالمحافظة.

من جانبه، ثمَّن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الثقافة في مختلف ربوع مشيدًا بالانشطة والفعاليات المتنوعة والمستمرة بها والتى نجحت في جذب الشباب والنشء الجديد، واكد تقديم الدعم اللازم لاستمرار رسائل التنوير، وقام باهداء وزيرة الثقافة درع المحافظة التذكارى تقديرا لجهودها في نشر الوعي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب بالشيوخ: صندوق تحيا مصر نقطة تحول كبيرة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية

نائب بالشيوخ: صندوق تحيا مصر نقطة تحول كبيرة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية

رئيس بعثة «الهجرة الدولية»: مصر تقود المنطقة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

رئيس بعثة «الهجرة الدولية»: مصر تقود المنطقة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر

"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر

هما دول أبطال مصر????.. لحظة وصول البعثة البارلمبية بعد تحقيق 7 ميداليات أوليمبية

هما دول أبطال مصر????.. لحظة وصول البعثة البارلمبية بعد تحقيق 7 ميداليات أوليمبية