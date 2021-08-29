وزيرة الثقافة تلتقى محافظ المنيا لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بالمحافظة

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التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، النائبة مريم عزيز الكفوري، والنائب مصطفى خلف فتح الباب وخالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا، حيث ناقشا سبل تكثيف الفعاليات الابداعية بمختلف مناطق وقرى المحافظة.

وقالت «عبدالدايم» إن محافظات الصعيد تحظى بنصيب وافر من خطط تحقيق العدالة الثقافية، مشيرة إلى الدور الهام للابداع في تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وأضافت «عبدالدايم» أنه خلال اللقاء تمت دراسة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تقديم الوان فنية وفكرية متنوعة لابناء المحافظة خاصة الشباب إلى جانب فعاليات تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتوجهت بالشكر لمحافظ المنيا على دعم الانشطة الابداعية بالمحافظة.

من جانبه، ثمَّن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الثقافة في مختلف ربوع مصر مشيدًا بالانشطة والفعاليات المتنوعة والمستمرة بها والتى نجحت في جذب الشباب والنشء الجديد، واكد تقديم الدعم اللازم لاستمرار رسائل التنوير، وقام باهداء وزيرة الثقافة درع المحافظة التذكارى تقديرا لجهودها في نشر الوعي.