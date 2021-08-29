مباحثات سودانية تشادية في الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة

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عقد الجانبان السوداني والتشادي جلسة مباحثات ثنائية بالقصر اليوم بالخرطوم، حيث ترأس وفد السودان ،رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فيما ترأس الجانب التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، وذلك بحضور اعضاء الوفدين.

ورحب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في جلسة المباحثات، بزيادة رئيس المجلس العسكري الإنتقالي للبلاد، مشيداً بتميز العلاقات والروابط التاريخية والازلية بين البلدين .لافتاً للدور الكبير الذي لعبه الرئيس الراحل إدريس ديبي في تقوية اواصر التعاون والعلاقات بين السودان وتشاد.

وقال البرهان: «بدأنا عمل مشترك كبير بين البلدين ويجب علينا تطويره، داعيا إلى أهمية التعاون في كافة المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم التعايش المجتمعي، مبينا أن هناك العديد من إتفاقيات التعاون بين البلدين يجب تفعليها لمصلحة الشعبيين».

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التعاون والعمل سوياً لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والمتمثلة في الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدا على أهمية تفعيل إتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين( السودان- تشاد- ليبيا- النيجر ) في انجمينا في العام ٢٠١٨، لتأمين الحدود.

من جانبه، عبر الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي، عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعباً على حفاوة الإستقبال، لافتا إلى تطور وازلية العلاقات المتميزة بين البلدين، منوها إلى دور الرئيس الراحل إدريس ديبي في تعزيز وتطوير تلك العلاقات.

وقال: «لدينا قدرة وإرادة سياسية لمواجهة التحديات والقضايا التي تواجه البلدين» وزاد قائلا «بلادنا تمر بفترة إنتقالية، ونأمل الدعم من السودان باعتباره دولة جارة وصديقة لنا».

وأكد ضرورة تفعيل إتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن تجربة القوات المشتركة تعد انموزجاً ،داعيا إلى تطويرها.

وأمّن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي، على أهمية التكامل وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي، في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والتفلتات الأمنية عبر الحدود.

إلى ذلك عقد الرئيسان جلسة مغلقة بالقصر الجمهوري، تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك.