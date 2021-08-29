كريم قاسم ينتهي من تصوير مسلسل «جانب مظلم»

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أنهى النجم كريم قاسم تصوير مشاهده في مسلسل «جانب مظلم» حيث يقوم ببطولة حلقات «عالحلوة والمرة» التي يقوم بإخراجها كريستوف صابر في إحدى المدن الساحلية بين سهل حشيش وسوما باي، وسيُعرض المسلسل قريبًا على منصة شاهد vip، ويشارك كريم قاسم بطولة الحلقة سلمى أبو ضيف يقوم كريم خلال أحداث المسلسل بدور شاب يُدعي يوسف.

وعُرض لـ كريم قاسم أعمال درامية سابقة على المنصة وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل «مملكة أبليس» بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، وأيضًا «لما كنّا صغيرين» الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية عرض له فيلم «ولاد رزق 2» وأيضًا فيلمه «سوّاح».

كما يُعرض لكريم قاسم 3 أعمال على منصة نيتفلكس وهي فيلمه «سواح» للمخرج أدولف العسال والذي حصل على أكثر من 20 جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة، وفيلم «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله، والفيلم العالمي The First Line.