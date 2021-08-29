كريم قاسم ينتهي من تصوير مسلسل «جانب مظلم»

لاقتراحات اماكن الخروج
أنهى النجم كريم قاسم تصوير مشاهده في مسلسل «جانب مظلم» حيث يقوم ببطولة حلقات «عالحلوة والمرة» التي يقوم بإخراجها كريستوف صابر في إحدى المدن الساحلية بين سهل حشيش وسوما باي، وسيُعرض المسلسل قريبًا على منصة شاهد vip، ويشارك كريم قاسم بطولة الحلقة سلمى أبو ضيف يقوم كريم خلال أحداث المسلسل بدور شاب يُدعي يوسف.
وعُرض لـ كريم قاسم أعمال درامية سابقة على المنصة وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل «مملكة أبليس» بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، وأيضًا «لما كنّا صغيرين» الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية عرض له فيلم «ولاد رزق 2» وأيضًا فيلمه «سوّاح».
كما يُعرض لكريم قاسم 3 أعمال على منصة نيتفلكس وهي فيلمه «سواح» للمخرج أدولف العسال والذي حصل على أكثر من 20 جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة، وفيلم «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله، والفيلم العالمي The First Line.