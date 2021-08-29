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منى الشاذلي وعمرو سعد وعبدالرحيم كمال ضيوف «ياما في الجراب يا حاوي» (صور)

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منى الشاذلي وعمرو سعد وعبدالرحيم كمال ضيوف «ياما في الجراب يا حاوي» (صور) منى الشاذلي وعمرو سعد وعبدالرحيم كمال ضيوف «ياما في الجراب يا حاوي» (صور)

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شهد عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم الكبير يحي الفخراني، السبت، حضور جماهيري كثيف على رأسه نجوم الفن والاعلام الفنان عمرو سعد والسينارست عبدالرحيم كمال والإعلامية مني الشاذلي والإعلامية سهير جودة وذلك في ثالث ليالي العرض على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «ماركيي» بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الاولي الاسبوع الماضي على المسرح الكبير بمكتبة الاسكندرية.

و«ياما في الجراب ياحاوي» من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنيًا محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

«ياما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

المصرى اليوم

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