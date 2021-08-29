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«المحامين»: فتح باب الاشتراك في الملتقى العربي الأول للغة والمحاماة

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«المحامين»: فتح باب الاشتراك في الملتقى العربي الأول للغة والمحاماة «المحامين»: فتح باب الاشتراك في الملتقى العربي الأول للغة والمحاماة

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أعلن المكتب الفني لنقيب المحامين، رجائي عطية، بالتعاون مع معهد المحاماة، عن فتح باب الاشتراك في الملتقى العربي الأول للغة والمحاماة، بداية من الأحد، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار المشاريع التوعوية والتدريبية التي يقدمها المكتب الفني لنقيب المحامين.

وأوضح إعلان المكتب الذي نشرته الصفحة الرسمية للنقابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تفاصيل الاشتراك هي:

ـ رابط الاشتراك في الملتقي https://wp.me/PaDVq4-NJE .

ـ ينطلق الملتقى بتاريخ 19/09/2021 ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ـ يعقد الملتقى بالتعاون مع معهد المحاماة.

ـ تقام فعاليات الملتقى بقاعة اتحاد عمال .

ـ سيتم عمل بث مباشر على الصفحة الرسمية لنقابة المحامين لكافة فعاليات الملتقى.

ـ الاشتراك في الملتقى مجانًا.

يذكر أن رجائي عطية، نقيب المحامين، أصدر قرارًا بتكليف مكتبه الفني، وبالتعاون مع معهد المحاماة، بتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات.

المصرى اليوم

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