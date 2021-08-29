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أحالت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، حلقة الإعلامية مي حلمي، ولاعب الزمالك السابق أحمد صالح، لهيئة الرصد بالنقابة، لكتابة تقريراً حول تفاصيل الحلقة، ويعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب.

وقال الدكتور طارق سعدة، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، إن النقابة علمت بالواقعة وتفحص حاليًا حلقة الإعلامية مي حلمي ببرنامجها، وتم تحويلها لهيئة الرصد بالنقابة، لمعرفة مدى مخالفتها لميثاق الشرف الإعلامي، وبعدها يتم التحقيق معها، وإذا لم يتم فأن لم يكن شيئا .

وأضاف أن «السوشيال ميديا»، لاتحكرنا ولكن يحركنا ميثاق الشرف الإعلامي وقانون النقابة.

وأثارت الإعلامية مي حلمي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استضافتها خلال برنامجها الاعب الزمالك السابق أحمد صالح ،بسبب طريقتها في طرح الأسئلة، حيث اضطر نجم الزمالك السابق إلى مغادرة الاستديو على الهواء.