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ضبط 34 توك توك مخالف في حملات مرورية بالزقازيق

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ضبط 34 توك توك مخالف في حملات مرورية بالزقازيق ضبط 34 توك توك مخالف في حملات مرورية بالزقازيق

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأحد، العميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع، والقضاء على ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

من جانبه، أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالإشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور، تم تشكيل 4 لجان عمل بعدة مناطق بمدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 34 توك توك مخالف، وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية، شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين، وإعادة الإنضباط للشارع ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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