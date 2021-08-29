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رسميًا.. تشكيل برشلونة في مواجهة خيتافي

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رسميًا.. تشكيل برشلونة في مواجهة خيتافي رسميًا.. تشكيل برشلونة في مواجهة خيتافي

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أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره خيتافي، ضمن الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإسباني، الدرجة الأولى لكرة القدم، في الموسم الجديد 2021/2022.

ويغيب عن برشلونة في المباراة التي تنطلق عند الخامسة مساء ثنائي خط الدفاع الأساسيين جيرارد بيكيه وإريك جارسيا.

وضم التشكيل الذي دفع به كومان، المهاجم المتميز الهولندي ممفيس ديباي، بعد مخاوف حول غيابه عن المباراة نتيجة إصابة خفيفة تعرض لها في مباراة أثلتيك بلباو الماضية.

وضمت تشكيلة برشلونة، للمباراة أمام خيتافي اللاعبين:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

في خط الدفاع: جوردي ألبا، رونالد أراوخو، كليمونت لينجليه وإيميرسون.

في وسط الملعب: سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس.

في خط الهجوم: مارتين برايثوايت، أنطوان جريزمان وممفيس ديباي.

جدير بالذكر أن برشلونة لديه 4 نقاط في رصيده من فوز وتعادل في أول جولتين له في المسابقة.

المصرى اليوم

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