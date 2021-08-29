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أكبر مستشفى خيري عائم بالعالم.. قناة السويس تعفي «جلوبال ميرسي» من رسوم العبور

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أكبر مستشفى خيري عائم بالعالم.. قناة السويس تعفي «جلوبال ميرسي» من رسوم العبور أكبر مستشفى خيري عائم بالعالم.. قناة السويس تعفي «جلوبال ميرسي» من رسوم العبور

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كشفت هيئة قناة السويس، تفاصيل عبور أكبر مستشفى عائم من خلال قناة السويس، والتي سُمح لها بالمرور مجانًا، من دون رسوم نظرًا لنشاطها الخيري.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية، أجراها عبر القناة الأولى، مساء أمس، إن السفينة «جلوبال ميرسي» تعد أكبر مستشفى مدني عائم وقافلة طبية في العالم، مرت عبر المجرى المائي المصري، موضحًا أنها تتبع لمنظمة «ميرسيشيب» الخيرية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن المستشفى يقدم خدماته مجانا للدول التي تشهد إصابات كبيرة، ولديه مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية، ولذلك سمحت له القناة بالعبور مجانا وإلغاء جميع الرسوم، قائلا: «مكنش معقول ناخد منها فلوس واحنا بنقدم دلالة أننا مش معبر وخلاص، ونتعامل طبقا للظروف».

وأردف ربيع بالقول أن قناة السويس جاهزة لاستقبال مختلف أنواع السفن سواء كانت طبية أو حاويات أو ركاب، مشيرًا إلى أن هذه رسالة مفادها أن مهتمة بوصول الاحتياجات من الطعام والشراب والدواء والخدمات الملاحية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن حركة السفن وحمولاتها والإيرادات الإجمالية للقناة زادت بنسبة 11.2% خلال الفترة يناير ــ أغسطس 2021، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأن أزمة قناة السويس لم تكن سلبية.

وحول أعمال التكريك، قال: «ننتظر دخول الكراكة مهاب مميش آخر الأسبوع الجاري، ثم الكراكة حسين طنطاوي آخر الشهر، وحتى الآن قمنا بتكريك 4 مليون متر مكعب في منطقة البحيرات المرة الصغرى، ونستهدف الانتهاء من أعمال التطوير خلال أقل من 24 شهر».

المصرى اليوم

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