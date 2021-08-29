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حضر فرح ورقص بعد النتيجة.. والد «الطالب المنتحر بالخانكة»: ابني ليس شهيدًا للثانوية العامة

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حضر فرح ورقص بعد النتيجة.. والد «الطالب المنتحر بالخانكة»: ابني ليس شهيدًا للثانوية العامة حضر فرح ورقص بعد النتيجة.. والد «الطالب المنتحر بالخانكة»: ابني ليس شهيدًا للثانوية العامة

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نشر وائل الزينى والد الطالب سعيد المعروف إعلاميا بـ «انتحار الحالة التاسعة في الثانوية العامة» بسبب رسوبه في مادة الألمانى بالخانكة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» بأن ما ينشر ويدار عن واقعة الانتحار ليس له أساس من الصحة.

وبدأ كلامه بكتابة آية قرانية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

وأضاف والد الطالب: «حسبى الله ونعم الوكيل فيمن يتحدث عن ابنى بكلام غير حقيقى، من قال إن ابنى شهيد الثانوية العامة، ومن شاهد ابنى زعلان، ومن قال إننا زعلانين من النتيجة.. سعيد كان مجموعه 66% وراسب في مادة الألماني، وقلت له ولا يهمك كل جابت ألمانى وإنت متفوق وهتعدي، قوم روح اتعشى إنت وزميلك برة، وثانى يوم الأربعاء ذهب إلى الجيم، والجيم به كاميرات، وسوف أحضر الصور منه».

وتابع: أول صورة بيتعشى هو وابن خالته الساعة السادسة ونصف مساء بعد النتيجة، وثانى صورة هو وأسرته كاملة اللى بتقولوا زعلانين منه وخطيب أخته، ويوم الخميس ثالث يوم النتيجة في فرح ابن رمضان الزينى، وباقى الصور مع عائلته بالفرح أيضا، والفيديوهات نظهر فيها نصفق ونرقص سويا.

أنا وسعيد مصليين الجمعة في مسجد أبوشوك ووقفنا بعد الصلاة مع بعض أهالى المنطقة نتحدث ونضحك، وكان من بيننا خطيب المسجد، كل ده علشان مدرسة أول ما وقع كتبت «هذا ما جنته الثانوية العامة».

وأنهى كلامه: «أخيرا سعيد وقع من سور السلم بالدور الأول وليس الخامس، أنا بيتى دورين فقط، اتقوا الله هو لو عاوز يعمل كده بيأخر نفسه 4 أيام علشان يتفسح الأول.

المصرى اليوم

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