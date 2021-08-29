أخبار عاجلة

إزالة ورفع 33860 طن قمامة من مراكز ومدن الشرقية خلال الشهر الماضي -
الإيطالي «نينو فارينا» أول من فاز باللقب 1950.. «فورمولا 1» تاريخ عريق في سباقات السيارات -
وكيل صحة الغربية يوجه بتطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي -
سقوط عفريت الصعيد بقنا وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية -
رئيس جامعة القاهرة: تجديد الخطاب الديني يعني تطوير طريقتنا في التفكير -
"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري -
"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب -
يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية -
250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن -
"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحياة الفطرية: "السمان" من الطيور المسموح بصيدها هذه الأيام

Print
الحياة الفطرية: "السمان" من الطيور المسموح بصيدها هذه الأيام الحياة الفطرية: "السمان" من الطيور المسموح بصيدها هذه الأيام
سيكون فقط بواسطة البنادق الهوائية "الساكتون"

الحياة الفطرية:

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن طائر "السمان" من الطيور المسموح بصيدها في هذه الأيام، مشيراً إلى أن صيدها سيكون فقط بواسطة البنادق الهوائية "الساكتون".

وأوضح "المركز" أن صيد طائر "السمان" مسموح به 60 يوماً؛ حيث بدأ السماح بصيده في 20 أغسطس الجاري وينتهي في 20 أكتوبر من العام الميلادي الحالي.

وتابع: طائر "السمان" متكاثر غير شائع، ويوجد على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء موسم الهجرة، وتتكاثر أعداد منه في مجموعات متفرقة في المنطقة الوسطى من المملكة، بينما سجل تكاثره في أعداد قليلة من المناطق الزراعية في الشمالية والشرقية، ويتغذى على الحبوب والبذور والحشرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار