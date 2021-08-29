الحياة الفطرية: "السمان" من الطيور المسموح بصيدها هذه الأيام

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سيكون فقط بواسطة البنادق الهوائية "الساكتون"

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن طائر "السمان" من الطيور المسموح بصيدها في السعودية هذه الأيام، مشيراً إلى أن صيدها سيكون فقط بواسطة البنادق الهوائية "الساكتون".

وأوضح "المركز" أن صيد طائر "السمان" مسموح به 60 يوماً؛ حيث بدأ السماح بصيده في 20 أغسطس الجاري وينتهي في 20 أكتوبر من العام الميلادي الحالي.

وتابع: طائر "السمان" متكاثر غير شائع، ويوجد على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء موسم الهجرة، وتتكاثر أعداد منه في مجموعات متفرقة في المنطقة الوسطى من المملكة، بينما سجل تكاثره في أعداد قليلة من المناطق الزراعية في الشمالية والشرقية، ويتغذى على الحبوب والبذور والحشرات.