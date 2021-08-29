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أكد محمد أشرف روفا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تلقى عرضًا رسميًا من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد أشرف روقا، في تصريحات إذاعية :"تلقيت عرضًا رسميًا من الاتحاد السكندري للانضمام لصفوف في الميركاتو الصيفي، حيث كان هناك تواصل مع والدي في الأيام الماضية"، مضيفًا :"أغلقت المفاوضات مع زعيم الثغر في الفترة الماضية، بسبب المباريات الهامة للزمالك في مسابقة الدوري".

وأوضح :"رغبتي الأولى هو الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل"، مضيفًا :"سوف أعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة، لحسم القرار النهائي بشأن استمراري مع الفريق من عدمه".

يذكر أن «روقا»، لم يشارك بشكل أساسي مع الزمالك في الموسم المنقضي، حيث لعب مع الفريق 5 مباريات في مسابقة الدوري ، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.