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عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان مستشفى السعديين المركزي

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عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان مستشفى السعديين المركزي عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان مستشفى السعديين المركزي

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تفقد المقدم محمود وحش، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، رافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، مستشفي السعديين المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى.

حيث تفقدا قسم الأورام الجديد، والذي تم افتتاحه خلال الأسابيع الماضية، وأطمأنا على الخدمات الطبية المقدمة لمرضي الأورام السرطانية، كما تفقدا التوسعة التي أجريت بالقسم الجديد والذي بلغ إجمالي عدد الأسرة به ٣١ سرير على مساحة ١٠٦٠م، منها ٥ أسرة عناية الأورام، و١٦ سرير داخلي، و١٠ أسرة لتلقي العلاج الكيماوي والهرموني، بالإضافة إلى دعم القسم بالخدمات المكملة منها «أشعة فوق صوتية على القلب «إيكو»، وعيادة تغذية، وعيادة الدعم النفسي لمرضى الأورام، ووحدة علاج الألم، وصيدلية داخلي»، كما تفقدا قاعة التدريب الجديدة لأطباء الزمالة المصرية، والتي تم تجهيزها لتدريب الأطباء والقوي البشرية، بسعة ٣٥ متدرب، وبلغت تكلفة أعمال التطوير لقسم الأورام وقاعة التدريب ٢.٢ مليون، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية والعنصر البشري، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات محافظات الجمهورية.

وتفقد عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل وزارة الصحة، الأقسام الطبية المختلفة، منها قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة للأمراض الباطنية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم تفقد الأقسام الطبية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ومنها المعامل، والعيادات الخارجية، كما تم المرور على مطبخ المستشفى، للتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي والعاملين بالمستشفى، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وتفقدوا مركز تطعيم المواطنين بلقاح المستجد «كوفيد ١٩»، الموجود بالمستشفي، وتابعا تطعيم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، فضلا عن التأكد من إنتظام سير العمل، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وخطوط السير المحددة أثناء التطعيم بالجرعات الأولي والثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح والراغبين في استخراجها، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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