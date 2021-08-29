أخبار عاجلة

"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري -
"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب -
يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية -
250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن -
"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر -
رئيس "الشورى" يترأس وفد المملكة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم -
احذرها.. 5 حالات يكون فيها أكل البطيخ خطيرًا -
"طالبان" تتوعد أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية -
ضربة أمنية جديدة على غرار حادث المحلة.. الداخلية تحرر طفل الشامية المختطف بأسيوط -
هما دول أبطال مصر????.. لحظة وصول البعثة البارلمبية بعد تحقيق 7 ميداليات أوليمبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة

Print
السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح تيمور موسى أبوالمجد رئيس مجلس إدارة شركة سيلو فوودز.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض «المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية».

ووجه الرئيس السيسي بالتدقيق الشديد في كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيسًا لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة ومن ثم لجميع أفراد المجتمع وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءًا من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.

واطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية الخاصة بالتغذية المدرسية على مستوى الجمهورية باشتراك الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شركة سيلو فوودز الغذائية، وذلك بهدف تقديم وجبة كاملة العناصر بقيمة غذائية عالية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وفقاً للحالات الصحية المختلفة للطلاب، مع ربط المنظومة بالخريطة الصحية والعلاجية على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مباحث التموين»: ضبط 1113 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1113 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى..إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج دون النظر لدخل الأسرة

بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى..إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج دون النظر لدخل الأسرة

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزير التموين

محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزير التموين