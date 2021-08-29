رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بجامعة كفرالشيخ

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أشاد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، بمركز ربط جامعة كفرالشيخ بالصناعة «التايكو» في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها نحو تفعيل استراتيجية 2030 وما بعدها، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 حتى 31 أغسطس الحالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسمين فؤاد، وزير الدولة لشؤون البيئة، ووزير التضامن الاجتماعي، نفين القباج.

حيث استقبله الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس الجامعة والدكتور حسن حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور حسن حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث إن محافظة كفر الشيخ تتميز بتنوع البيئات الطبيعية ما بين أراضي ساحلية وزراعية وأراضي رطبة تساعد علي زراعة الكثير من المحاصيل كالأرز والقمح وبنجر السكر؛ ما جعل من المحافظة واحدة من المحافظات الزراعية الأولي بمصر، كما تشتهر المحافظة بالعديد من الصناعات الحرفية واليدوية التي تصل منتاجاتها لمختلف أنحاء الجمهورية كصناعة أفران الغاز من الصاج القديم وكوابل الكهرباء، كل هذا يعظم من ضرورة الربط بين المؤسسات الصناعية المهتمة بالبحث العلمي والجامعة بمختلف كلياتها ومراكزها البحثية أمثال «معمل النانو تكنولوجي بكلية العلوم» و«مصنع الأدوية بكلية الصيدلة» و«مصنع تعليب وصناعة الأسماك بكلية الثروة السمكي».

وأكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، الدور المهم والحيوي للجامعات في رفعة ورقي المجتمعات، فكان إنشاء مركز ربط الجامعة بالصناعة TICO الذي يهتم بنقل الثروة العلمية إلي عالم الصناعة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع وجلب المنح الدولية.

وأوضح «دسوقي» أن مركز ربط الجامعة بالصناعة يسعي إلي المساعدة في حل المشكلات الصناعية والإقتصادية في المجتمع من خلال إحداث تبادل معرفي تكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات الصناعية القادرة علي تطبيق مايتم إنتاجه داخل الجامعة من أفكار واعدة و مساعدة المبدعين من أبناء الجامعة في تسجيل وحماية أعمالهم وبحث إمكانية تطبيقها والاستفادة منها مادياً ومعنوياً لهم وللجامعة وتقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة والبحث عن فرص تمويل لهذه الأعمال التي تسهم في حل مشكلات المجتمع.

كفرالشيخ

كفرالشيخ