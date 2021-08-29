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"هيئة الاتصالات" تنفذ أكثر من 1500 جولة خلال أغسطس
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
الصين مستعدة للتعامل مع حكومة "طالبان".. والاتحاد الأوروبي يستنكر تشكيلها
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة.. إيقاف 4 مخالفين والغرامة 3 آلاف
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
"كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".. "الفيصل" يُطلق ملتقى مكة الثقافي
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
بالصور.. أكثر من مليون نخلة بتبوك تنتج 40 نوعاً من التمور سنوياً
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
فرحة كبيرة لأسرة الطالبة منه الله هشام بعد استجابة الرئيس السيسي لها .. والأب يكشف حالتها الآن
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:07 مساءً
مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي يعلن عن إطلاق أول منشأة خارج الولايات المتحدة لالتقاط الحركة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:05 مساءً
دورات تدريبية مكثفة للصيادلة المكلفين الجدد في شمال سيناء
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:01 مساءً
نقل تبعية معلمي وموجهي التربية الرياضية لقطاع التعليم العام واعتبار المادة نجاح ورسوب
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:01 مساءً
شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية بلجان مدارس الأقصر
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:01 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 04:05 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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