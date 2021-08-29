وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم

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شهدت الحركة السياحة انتعاشة في وصول السائحين الأجانب لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، الأحد، حيث استقبل المطارين نحو ٦٢ رحلة طيران من عدة دول أقلت نحو ١٢ ألف سائح من مختلف الجنسيات.

في مطار الغردقة، استقبل المطار ٥٢ رحلة طيران من روسيا وأوكرانيا وألمانيا والتشيك وبولندا، فيما استقبل مطار مرسى علم ١٢ رحلة طيران، ضمن ٦٥ رحلة يستقبلها المطار الأسبوع الجاري.

وأنهى مسؤولو مطاري الغردقة وشرم الشيخ استعدادتهما لاستقبال الرحلات الجديدة للسياحة الروسية المقررة بداية من أول سبتمبر المقبل بمعدل ٣٠ رحلة بكل مطار أسبوعيا بدلا من ٥ رحلات.