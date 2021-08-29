غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد عدد من الغطاسين ظهور القرش الحوتي الشهير ببهلول بالقرب من منطقة شرم الناقة شمال سفاجا، حيث قام عدد من الغطاسين المصريين والأجانب بمياه البحر الاحمر بالتقاط الصور التذكارية والسباحة معه، حيث عبروا عن سعادتهم برؤية الحوث القرشي أثناء رحلتهم البحرية أمام شواطئ الغردقة.

فيما حذر مسؤولو جمعيات المحافظة البيئة البحرية من محاولة لمس أو ركوب أو مطاردة القرش الحوتي وكذلك محاولة تغير مسار تحركه وعند رصده السماح للقرش الحوت بالتحرك والتصرف بشكل طبيعى والحفاظ على وجود مسافة لا تقل عن 3 متر من أمامه و4 متر من خلفه لتجنب الإصابة لنفسك أو القرش الحوت.

واعتبر المتخصصون في علوم البحار أن تعدد ظهور الحوت القرشي بالبحر الاحمر حدث بيئي نادر وفريد، وأن عدم إيذاءه أو مطاردته شجعه على البقاء في البحر الأحمر.

ويعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالم ولا يؤذي احد والذي يسميه اهالي الغردقة «بهلول» يترواح طوله مابين 5 إلى 6 امتار ويتغذى هذا الكائن على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذاءه منها، وأنه من النوع المسالم للإنسان ولا توجد بفم القرش الحوتي أي أسنان يفترس بها، وأن القِرش الحُوتى، أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن وهو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتى تنتمى إلى عائلةRhincodontidae (التى كانت تُسمى Rhinodontes قبل العام 19844).

ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة وغير مؤذية ويلتقط الغطاسون صور وهم يسبحون معها.