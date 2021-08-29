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إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف

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إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف

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أعلنت إدارة التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة بشمال سيناء أن حملتها ضد التدخين مستمرة بدون توقف.

وأكد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي على استمرار التوعية بمخاطر التدخين وتحذير الشباب منه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية باعتبار أن التدخين هو بوابة الدخول إلى عالم الادمان والمخدرات خاصة بين الشباب.

وأشار في لقائه اليوم مع المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة إلى توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإلى ما ورد من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة وموافقة الدكتورة وزيرة الصحة على المشاركة في الحملة المستمرة بدون توقف ضد التدخين.

من جانبه، أوضح فتحىي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أن التدخين يعد من السموم القاتلة باعتباره القاتل الأول في العالم، حيث يلقى نحو ٧ ملايين شخصًا حتفهم سنويا نتيجة التدخين، كما أن التدخين هو البوابة الأولى للدخول إلى عالم الإدمان والتعاطى والمخدرات، وأن التدخين والمخدرات هما المسبب الرئيسى للإصابة بجميع أنواع السرطانات بالجسم اضافة إلى تلف الأعصاب والسكتة الدماغية التي تؤدى إلى الوفاة، وأن ١٥٪ من المدخنين فقط يستطيعون الاقلاع عن التدخين.

وأشار أحمد مجدي، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، بإدارة العريش الصحية، إلى أن هناك برنامج متكامل على مدار الأسبوع اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل لتفعيل البرامج الثقافية للتوعية بخطورة التدخين وتوضيح الأضرار الناتجة عن التدخين السلبي حرصًا على صحة أولادنا وأسرنا.

المصرى اليوم

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