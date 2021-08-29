"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين

★ ★ ★ ★ ★

ينظمها بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمشاركة 30 حكماً ومراقباً

انطلقت اليوم دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة اليد بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، بمشاركة 30 حكماً ومراقباً ويقدمها المحاضر الدولي «رضي آل حبيب»، خلال الفترة من 29-31 أغسطس الجاري في المنطقة الشـرقية.

وشهدت الدورة في يومها الأول حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات ورئيس لجنة الحكام عادل الجناحي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، وتتضمن الدورة العديد من المحاور وشرح آلية القوانين والاشتراطات الخاصة بالمراقبين، بما يتطابق مع لوائح الاتحاد الدولي والمستجدات في ذات الشأن.

وتأتي الدورة قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ فعلياً مطلع سبتمبر المقبل، حيث يسعى اتحاد اللعبة ولجنة الحكام للوقوف على تجهيز المراقبين، وفق آخر المستجدات في اللوائح الدولية.