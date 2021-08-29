أخبار عاجلة

"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري -
"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب -
يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية -
250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن -
"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر -
رئيس "الشورى" يترأس وفد المملكة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم -
احذرها.. 5 حالات يكون فيها أكل البطيخ خطيرًا -
"طالبان" تتوعد أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية -
ضربة أمنية جديدة على غرار حادث المحلة.. الداخلية تحرر طفل الشامية المختطف بأسيوط -
هما دول أبطال مصر????.. لحظة وصول البعثة البارلمبية بعد تحقيق 7 ميداليات أوليمبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان

Print
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان
يستخدم شفرات بدلًا من المتفجرات للحد من الإضرار بالمدنيين

أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم "الأحد"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم، أن القوات الأميركية استخدمت في ضربتها ضد تنظيم "داعش" خراسان الإرهابي في أفغانستان، الجمعة الماضي، صاروخ "هيلفاير" السري.

وأوضح المسؤولون أن الصاروخ كان سلاحًا سريًّا حتى وقت قريب، يستخدم شفرات بدلًا من المتفجرات؛ للحدّ من الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين.

وأضافوا أن الصاروخ، واسمه "آر9 إكس"، يقذف شفرات كبيرة مخزّنة داخل هيكله، تنتشر في اللحظة الأخيرة لتمزيق هدف الضربة، وهي تقنية جديدة لتقليل احتمالية وقوع إصابات بين المدنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري

"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري

"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب

"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن

250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن