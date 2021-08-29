أخبار عاجلة

"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري -
"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب -
يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية -
250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن -
"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر -
رئيس "الشورى" يترأس وفد المملكة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم -
احذرها.. 5 حالات يكون فيها أكل البطيخ خطيرًا -
"طالبان" تتوعد أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية -
ضربة أمنية جديدة على غرار حادث المحلة.. الداخلية تحرر طفل الشامية المختطف بأسيوط -
هما دول أبطال مصر????.. لحظة وصول البعثة البارلمبية بعد تحقيق 7 ميداليات أوليمبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين عسير يبحث تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

Print
خلال رئاسته الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات

أمين عسير يبحث تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مع رؤساء البلديات التابعة لأمانة المنطقة، سير تنفيذ الخطط والحملات الميدانية؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وناقش أمين المنطقة، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمعالجة التشوه البصري، اليوم، في مقر الأمانة، بحضور رؤساء البلديات، أعمال إزالة عناصر التشوه لتحسين المشهد الحضري.

ووجّه خلال الاجتماع كل البلديات بأن تسرع وتيرة العمل من خلال آلياتها لمعالجة مظاهر التشوه، لما لهذا الملف من أهمية بالغة.

وأهاب بالجميع ضرورة تحقيق إنجاز عالٍ ضمن الأهداف والمرتكزات المحددة في خطة الأمانة و بلدياتها لمعالجة التشوه البصري.

وأكد "الحميدي" حرص أمانة عسير وبلدياتها على تحسين المشهد الحضري، ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للارتقاء بجودة الحياة، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود وتكثيف الأعمال الميدانية.

أمين عسير يبحث تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري

"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري

"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب

"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن

250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن