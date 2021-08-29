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البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان

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البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان

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دعا البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية المسيحيين في أنحاء العالم، اليوم الأحد، للصلاة والصوم تضرعا لله من أجل إحلال السلام والتعايش في أفغانستان.

وقال البابا لزائري الفاتيكان والسياح الموجودين في ساحة القديس بطرس طلبا لمباركته الأسبوعية إنه يتابع الأحداث الجارية في أفغانستان «بقلق شديد» ويشارك من يشعرون بالحزن على من فقدوا أرواحهم في التفجير الانتحاري يوم الخميس الماضي بمطار كابول معاناتهم.

وقال أيضًا إنه قريب من «أولئك الذين يطلبون المساعدة والحماية» في إشارة إلى من يحاولون الرحيل عن أفغانستان.

وأضاف: «أطلب منكم الاستمرار في معاونة المحتاجين والصلاة حتى يمكن للحوار والتضامن تحقيق التعايش السلمي والتآخي الذي يتيح الأمل في مستقبل البلاد».

المصرى اليوم

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