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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر خلاله دخان متصاعد فوق مكان بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي بأفغانستان، اليوم الأحد.

ونقلت «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام «بورود»، أنباء تفيد بوجود انفجار قوي بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.

كان قد وقعت ثلاثة انفجارات بمحيط مطار كابول، يوم الخميس الموافق 26 أغسطس، وفقًا لـ «سبوتنيك».

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول صباح اليوم الخميس.