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هنا الزاهد ووالدتها في معكم منى الشاذلي

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هنا الزاهد ووالدتها في معكم منى الشاذلي هنا الزاهد ووالدتها في معكم منى الشاذلي

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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة هنا الزاهد، في حلقة الخميس المقبل، من برنامج «معكم»، المذاع على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتتحدث «هنا» خلال الحلقة عن تجاربها المختلفة التي قدمتها خلال الفترة الماضية، والتي كان من بينها مسلسل «حلوة الدنيا سكر» ومسلسل «النمر» وبرنامج «هزر فزر». كما تكشف كواليس رحلاتها مع زوجها الفنان أحمد فهمي والتي كان بها عدد كبير من المغامرات، وعن فترة إصابتها بفيروس كورونا.

وينضم إلى اللقاء، شريكها في حكايتي «ساندي كراش» و«لا سحر ولا شعوذة» من مسلسل «حلوة الدنيا سكر» النجم الشاب محمد كيلاني، والذي يحكي عن تجربة المشاركة في المسلسل وكواليس صناعته، كما شارك هنا في عدد من الألعاب الغنائية والتلفزيونية خلال الحلقة.

وأخيرًا تنضم للحلقة المنزلاوي والدة هنا الزاهد، لتتحدث عن أكثر الأدوار التي أعجبتها لابنتها خلال الفترة الماضية، كما تشارك بعدد من الألعاب الطريفة مع ابنتها خلال الحلقة.

المصرى اليوم

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