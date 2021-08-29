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محافظ الأقصر يتابع تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح  

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محافظ الأقصر يتابع تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح فيروس كورونا  محافظ الأقصر يتابع تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح  

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تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأحد، أعمال حملة تطعيم جميع العاملين بديوان عام محافظة الأقصر والإدارات التابعة له بلقاح ، وذلك من خلال فريق طبي متنقل تم تخصيصه لهذا الغرض مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تطعيمات لقاح كورونا فى الاقصر

وحث محافظ الأقصر المواطنين على ضرورة سرعة التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة وتلقي اللقاح حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء.

تطعيمات لقاح كورونا فى الاقصر

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر إسماعيل، أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدا على استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة، وعددها 5 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة، وذلك إلى جانب تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا داخل عدد 6 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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