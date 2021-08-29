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سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حالة إيجابية وحالتي شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 550 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء حالتين جديدتين ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3136 حالة، مع وجود 219 حالة وفاة، و9 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و26 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.