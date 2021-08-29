محافظة القاهرة: تخصيص قطعة أرض لبناء مقر جديد لحي دار السلام

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة لإقامة مقر لحي دار السلام مساحتها 4500 م2 خلف المحكمة الدستورية العليا بحق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، حيث يشغل الحى حاليًا دورين بحى مصر القديمة بما لا يمكنه من أداء عمله في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تخصيص 21 مليون جنيه لإنشاء الحى الجديد الذي تجرى دراسة أن يتم تصميمه بشكل يجرى تنميطه على باقى الأحياء لتكون الأحياء كلها موحدة الشكل.

وطالب محافظ نوابه بعمل دراسة لتطوير كل الأحياء وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين به تتيح لهم أداء مهامهم في جو صحى يتوافر به التأثيث الملائم .