صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

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علقت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ما أثير بشأن ظهور سلالة جديدة في العام المقبل، قائلة: إن انتشار فيروس كورونا منذ بدايته، قد شهد العديد من مراحل «التهويل والتهوين»، وأنه مثلما نطالب المواطنين بتوخى الحذر الشديد وأقصى درجات الاحتراز والوقاية، فلا يجب إثارة الفزع بينهم بالحديث عن كوفيد 22 أو متحورات لم يتم التحقق من وجودها بشكل طبى أو الاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية

وصرحت عضو مجلس النواب بأنه مثلما يتم نشر الأخبار غير الموثوقة حول كوفيد 22 أو المتحورات التي تثير الذعر بين المواطنين، فإن جهود أخرى بحثية تتواصل من أجل اختبار أدوية وأجسام مضادة وأنواع لقاحات تحارب السلالات الشائعة من فيروس كورونا، لكبح الطفرات النادرة المتوقعة عن الفيروس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد ظهر نوع جديد من فيروس كورونا وهو دلتا بلس وهو سريع الانتشار ويجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية، قائلة:«مسؤولية مواطن وحكومة مع بداية ظهور الكورونا كانت الأفراح مغلقة والحفلات أيضا ولكن الآن جميعها متاحة ولا يوجد اتباع الإجراءات الاحترازية».