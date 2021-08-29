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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منافذ المجمعات الاستهلاكية، توفر العديد من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية لطرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز ومنها كافة السلع الأساسية والبقوليات، كما يتم طرح أيضًا اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، واللحوم المفرومة 500 جرام بـ 32.5 جنيه، والبيرجر المجمدة زنة 400 جرام بسعر 30 جنيها والسجق المجمد زنة 400 جرام بـ 30 جنيه وكفتة مجمدة زنة 400 جرام سيخ بسعر 30 جنيها، كما يتم طرح ورق عنب مجمد زنة 800 جرام بسعر 36 جنيها، وورق كرنب مجمد زنة 800 جرام بسعر 36 جنيها وشوربة خضار مجمدة تتراوح من 9 جنيهات إلى 9.5 جنيه زنة 400 جرام، كذلك طرح السمان عدد 2 قطعة جامبو 29.5 جنيه وبط مسكوفى مجمد 38.5 جنيه، كما يتم طرح الفراخ بسعر 37 جنيها كيلو المجمد كما يتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية أيضا ضمن سلع فارق نقاط الخبز .

وأعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كل منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهي السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين حيث يحصل كل فرد مقيد ببطاقة التموين على سلع بقيمة 50 جنيها شهريا.

ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار توفير كل السلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيض منتجات الخضراوات والفاكهة ومد المنافذ بالسلع أول بأول وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الاخرى كما تقوم منافذ المجمعات الاستهلاكية بصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية في غير محل إقامة المستفيد، وذلك في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق، وتضمنت المناطق التي أتاحت فيها وزارة التموين صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة، محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ ورأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته في أي محافظة أخرى كما تستمر أيضا الوزارة في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يستطيع المواطن المقيد على بطاقة تموين أسرته الفصل واستخراج بطاقة تموين بمفرده دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين وكذلك استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد.