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محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا

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محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأحد، تلقي العاملين بالديوان لقاح كورونا، والذي يستمر لمدة 3 أيام، وتم تقسيم إدارات الديوان على الأيام الثلاثة، لتلقي العاملين بالديوان اللقاح.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على كل العاملين بالديوان بتلقي اللقاح، وعدم السماح والتهاون في هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، كما وجه بسرعة تسجيل العاملين بالديوان، على موقع تلقي اللقاح بوزارة الصحة.

على جانب آخر، تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرًا عن تلقى العاملين بالمديريات لقاح كورونا ،بالتعاون بينها ومديرية الصحة بكفر الشيخ، مشددًا على مديري المديريات بالمتابعة، وتفقد المواقع التي تم تحديدها، لتلقي العاملين بها والمصالح الحكومية اللقاح.

المصرى اليوم

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