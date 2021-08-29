مصرع عامل غرقا أثناء قيامه بتحميم حصان بمياه ترعة الإسماعيلية

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لقى عامل مصرعه غرقا أثناء قيامه بتحميم حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري الدائري بمسطرد دائرة قسم شرطة الخصوص وذلك بعدما انزلقت قدمه وجرفه التيار نظرًا لعدم إجادته للسباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بغرق عامل أثناء قيامه بتحميم حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبر، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيا م «ك ر ث»، 19 سنة، عامل بالأجر، بتحميم حصانه بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري الدائري بمسطرد دائرة القسم، انزلقت قدمه وجرفه التيار نظرا لعدم إجادته للسباحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.