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مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة

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مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة

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أعلن مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء عن الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار المتوقعة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار المحتملة لهذا العام.

وأشار أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى تكليف إدارتي الأزمات والحملة الميكانيكية في مجلس المدينة بالمرور على السواتر الترابية حول مدينة الحسنة، وذلك لعمل الصيانة المطلوبة لها، وكذا إعادة ترميم وتدعيم السواتر الموجودة والتأكد من عملها وتحملها لكميات الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.

ووجه في نفس الوقت تعليماته بالتأكد من جاهزية المعدات وفحصها ورفع كفاءتها الفنية وتزويدها بمستلزمات التشغيل، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول والأمطار.

المصرى اليوم

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