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مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان

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مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان

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قال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن تواصل طالبان السماح بمرور آمن للأمريكيين وغيرهم لمغادرة أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي هذا الأسبوع.

وأضاف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع (سي.بي.إس)، من المقرر أن تُذاع لاحقا اليوم الأحد، «لقد تواصلت حركة طالبان (معنا)، في السر والعلن على حد سواء، وقالت إنها ستسمح بممر آمن».

وقال سوليفان وفقا لنص المقابلة «بعد الحادي والثلاثين من أغسطس، سنتأكد من وجود ممر آمن لأي مواطن أمريكي، أي مقيم دائم شرعي».

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