«محامين الإسكندرية»: لا نسعى للتشفي وإنما لترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع

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أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب الفرعية، بيان عن واقعة اعتداء ضابط شرطة على محامي، داخل ديوان قسم شرطة أول المنتزة، مؤكدة أنها لا تسعى للانتقام أو الرغبة في التشفي ولكنها تسعى إلى ترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع وأن المحاماة عزيزة كريمة وأن احترامها دورها دليل على رقي الشعوب.

وجاء بنص البيان: «إيماء إلى الأحداث الجارية بخصوص واقعة الاعتداء على المحامي من قبل ضابط الشرطة، والذي أمرت نيابة المنتزه الكلية بحبس الضابط أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجددت المحكمة حبسه 15 يوم، على ذمة التحقيقات».

وأضاف: «فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، نقيبًا وأعضاءً تتوجه بالشكر إلى جموع المحامين في مصر، لوقوفهم ومؤازرتهم للحق ولإعلاء سيادة القانون، وللنقيب العام للمحامين ومجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين ومجالسهم».

وتابع: «كما نتوجه بالشكر إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، والمحامي العام لنيابات المنتزة، وأعضاء نيابة المنتزه الجزئية لجدية التحقيق وشفافيته، وقيادات ورجال الأمن».

وتابعت النقابة: «ونحن في هذا المنعطف الخطير إذ نؤكد على أننا لا نسعى للانتقام أو الرغبة في التشفي ولكننا نسعى إلى ترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع وأن المحاماة عزيزة كريمة وأن احترامها دورها دليل على رقي الشعوب».

وأوضحت النقابة الفرعية، أنها تؤكد أن ما وقع من اعتداء ما هو إلا تصرف فردي يسأل مقترفه، وأن ذلك لا يعفر صفو العلاقة بين المحامين وكافة الأجهزة، مطالبة مختلف النقابات الفرعية بضبط النفس وانتظار كلمة القانون«