افتتاح معسكرات الهلال الأحمر بالمدارس للتدريب على المهارات الحياتية بشمال سيناء

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افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فعاليات معسكر المهارات الحياتية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والهلال الأحمر المصري، وذلك بمدرسة أحمد عرابى الإبتدائية بالعريش، والتى تستمر فعالياتها اليوم وغدًا بمشاركة عدد 6 مدارس، وهي مدارس: أحمد عرابى، أحمد عبدالعزيز، مصطفى كامل، حسين جاسر، الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين، والشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات بالعريش.

حضر الافتتاح، سعدية محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء بإدارة العريش التعليمية، محمد باشر مسؤول ملف التعليم بالهلال الأحمر إلى جانب خالد أبوسلمة مدير إدارة التعليم الإعدادى بمديرية التربية والتعليم، ايهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائى بالمديرية، وفريق اليونيسيف بمديرية التربية والتعليم.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء أن المعسكرات تستهدف تدريب 2500 تلميذا وتلميذة بالمدارس بواقع 250 تلميذا وتلميذة بكل مدرسة حول: المهارات الحياتية وكيفية التصرف في مختلف المواقف اليومية التي تواجهه في الحياة وكذا كيفية التعامل مع الآخرين.

وأضاف أنه تم البدء بمعسكرى مدرستى: أحمد عرابى بالعريش والنجاح ببئر العبد.. حيث يستمر المعسكر لمدة يومين.. مشيرا إلى أنه من المستهدف اقامة 10 معسكرات بكل من: العريش وبئر العبدبواقع 7 معسكرات بالعريش و3 معسكرات ببئر العبد، وأنه سيتم استكمال باقي المعسكرات خلال الأيام المقبلة.