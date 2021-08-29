«المحامين»: تجديد حبس ضابط قسم المنتزة المعتدى على زميل

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أعلنت نقابة المحامين، عن تجديد الدائرة الجزئية لجنح المنتزة، المنعقدة بالمحكمة البحرية في المنشية، اليوم الأحد، حبس ضابط قسم شرطة أول المنتزه المتهم بالاعتداء على محام داخل ديوان القسم، الخميس الماضي، 15 يومًا على ذمة القضية.

وقال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة، إنه حضر الجلسة بصحبة مجلس فرعية الإسكندرية، وكذلك اللجنة المشكلة من النقابة الفرعية للدفاع عن المحامي، ومتابعة التجديدات والتحقيق برئاسة رأفت نوار، شيخ المحامين، وعضوية أحمد جمعة، محمد بدير، وخميس عطا، وجمع من محامي الإسكندرية، إلى الجلسة، التي تجدد فيها حبس الضابط.

يذكر أن النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أمر الجمعة، بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وذكرت النيابة العامة، في بيانها، أنها استمعت إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.