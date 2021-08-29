«كان بيركب لمبة سلم».. مصرع طالب سقط من أعلى سلم بمنزله في الخانكة

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لقى طالب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثانى بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة الخانكة أثناء قيامه بتركيب لمبة بالسلم أمام شقة بالطابق الثانى، اختل توازنه وسقط ببير السلم، ما أدى لإصابته بكدمات متعددة بالجسم وكسر بالفقرة القطنية الرابعة واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بسقوط طالب من الطابق الثانى أثناء قيامه بتركيب لمبة السلم، واختل توازنه وسقط ببير السلم، ولقى مصرعه.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام «س وس»، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى، بتركيب لمبة السلم أما الشقة محل سكنه بالطابق الثانى، اختل توازنه وسقط ببير السلم بمدخل المنزل وتوفى على الفور