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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة
بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال.. 136 شركة ارتفعت

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 51.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11180.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، ومجموعة الحكير، وأنابيب السعودية، والمعمر لأنظمة المعلومات، وإكسترا الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وشمس، واليمامة للحديد، وعطا، والتعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.31%.

فيما كانت أسهم شركات الصقر للتأمين، ودار الأركان، والإنماء، وأنابيب، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والصقر للتأمين، وشمس، والمعمر لأنظمة المعلومات الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 51.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24573.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1402 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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